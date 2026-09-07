Средний возраст безработных снизился: статистика рынка труда в России в июле 2026 года

По данным Росстата, уровень безработицы в России в июле 2026 года сохранился вблизи исторических минимумов и составил 2,3 %.
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