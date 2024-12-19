Психолог рассказала, как найти силы, чтобы пережить предновогоднюю суету

В предпраздничной суете многие забывают о том, что с боем курантов жизнь не заканчивается — часть дел, которые не успели завершить в уходящем году, можно спокойно перенести на начало следующего года и сделать их в каникулы, считает психолог Анастасия Федорова.
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