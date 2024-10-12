Альтернатива Discord отключила россиян Служба сообщений Guilded, которая считаетс...

Альтернатива Discord отключила россиянСлужба сообщений Guilded, которая считается одним из аналогов более популярного Discord, заблокировала всем пользователям из России доступ к своей платформе, обращает внимание Cybersport.
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