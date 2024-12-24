Польза и вред мандаринов: сколько можно съесть за день и 5 других фактов

Новый Год прочно ассоциируется с мандаринами. Они вкусные и очень полезные. Какие вещества содержатся в этих фруктах, сколько и кому их можно есть, Рамблеру рассказала профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра, биотехнологии и безопасности пищи Вера Коденцова.
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