Супергибрид Ferrari SF90 XX Stradale стал быстрейшим автомобилем трассы Фьорано

Летом 2023 года компания Ferrari представила экстремальный гиперкар SF90 XX — модель получила агрессивный аэродинамический обвес с фиксированным антикрылом, управляющую электронику со специфическими гоночными настройками и более мощную силовую установку.
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