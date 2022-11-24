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Счастье от ума: Ламборгини, Маша и обаятельный абъюзер

Счастье от ума: Ламборгини, Маша и обаятельный абъюзер

В числе самых дискутивных новинок кинонедели — пронзительная драма о напрасном разводе от выдающегося якутского режиссера Степана Бурнашева «Наша зима», где теплые человеческие отношения обрастают льдом отчуждения в угоду социальным фантазмам.

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