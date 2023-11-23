«Инарктика» объявила об SPO в размере 4% своих бумаг

Компания «Инарктика» сообщила о проведение вторичного публичного размещения (SPO). В рамках SPO инвесторам будет предложено 3,3 млн акций, что составляет 4% от уставного капитала компании, говорится в сообщении эмитента.
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