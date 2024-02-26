Новые видеоразборы заданий по ЕГЭ стали доступны ученикам из Алтуфьевского

В библиотеке и электронном дневнике Московской электронной школы (МЭШ) ученикам школ Алтуфьевского района стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты и интерактивные приложения, которые помогут самостоятельно подготовиться к экзаменам.
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