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Политолог заявил, что украинцы находятся в ожидании выборов президента страны

Политолог заявил, что украинцы находятся в ожидании выборов президента страны

Global Look Press/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Граждане Украины находятся в ожидании выборов президента, так как Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, "превратил страну в концлагерь", заявил "Известиям" политолог, председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко.

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Комментарии
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Eduard
А толку? В общем поставят уродов из &quot;Слуг народа&quot;,или подкупят как Зеленского! Януковича надо подсунуть!
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19 час.

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