Global Look Press/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Граждане Украины находятся в ожидании выборов президента, так как Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, "превратил страну в концлагерь", заявил "Известиям" политолог, председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко.