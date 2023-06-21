Для чего и кому нужен брачный договор

Отношение в обществе к брачному контракту изменилось. Если раньше супруги стеснялись скреплять свои отношения договором по поводу общего имущества, то сейчас все чаще за урегулированием имущественных семейных вопросов обращаются к нотариусу.
Отношение в обществе к брачному контракту изменилось. Если раньше супруги стеснялись скреплять свои отношения договором по поводу общего имущества, то сейчас все чаще за урегулированием имущественных семейных вопросов обращаются к нотариусу.
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