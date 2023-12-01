The BMJ: дистанционные консультации повышают число врачебных ошибок

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что дистанционные консультации с врачом по видеосвязи или по телефону увеличивают вероятность назначения неправильного лечения, постановки некорректного диагноза, а также подвергают пациентов риску обострения уже существующих заболеваний.