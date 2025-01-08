Автоэксперт Удалов: цены на автомобили продолжат расти в начале 2025 года

В России цены на автомобили продолжат расти в начале 2025 года, но некоторые дилеры могут начать "точечно" их снижать с помощью акций и персональных предложений, сообщил "Ведомостям" исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.
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