Ежемесячные выплаты домохозяйкам: в Госдуму внесён новый законопроект

Домохозяйкам могут начать выплачивать средства ежемесячно.Труд домохозяек сложно переоценить. Зачастую ведением домашнего хозяйства занимаются женщины, и им становится трудно совмещать выполнение семейных обязанностей и трудовой деятельности.
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