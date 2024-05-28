Когда будут ремонтировать стадион "Динамо" в Барнауле и что этому мешает

Руководство команды рассказало, что этому мешает. Нужны деньги, очень много денег Стадион футбольного клуба "Динамо-Барнаул" в самом центре города нуждается в реконструкции, но на это необходимы большие средства, которых у руководства "бело-голубых" нет.
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