Когда будут ремонтировать стадион "Динамо" в Барнауле и что этому мешает

Руководство команды рассказало, что этому мешает. Нужны деньги, очень много денег Стадион футбольного клуба "Динамо-Барнаул" в самом центре города нуждается в реконструкции, но на это необходимы большие средства, которых у руководства "бело-голубых" нет.