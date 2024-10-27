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Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Парма» сыграет с «Самарой»

ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в центральной игре недели. «Парма» встретится с «Самарой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА – Локомотив-Кубань Дата проведения 27 октября, 13.

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