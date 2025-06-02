Политика как он...
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Политика как она есть

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Туску предрекли проблемы из-за новоизбранного президента Польши

Туску предрекли проблемы из-за новоизбранного президента Польши

Победа на выборах президента Польши консервативного политика Кароля Навроцкого может стать проблемой для правительства страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

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