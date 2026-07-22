Пережил контузию и вернулся на службу: история бойца Борза из Лениногорска

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, во время первого отпуска посетил храм Святой Троицы в Лениногорске, где встретился с настоятелем прихода – протоиереем Иоанном Антиповым.
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