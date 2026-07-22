НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Пережил контузию и вернулся на службу: история бойца Борза из Лениногорска

Пережил контузию и вернулся на службу: история бойца Борза из Лениногорска

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, во время первого отпуска посетил храм Святой Троицы в Лениногорске, где встретился с настоятелем прихода – протоиереем Иоанном Антиповым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии