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Нижегородская правда

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Фестиваль «Небо НН» отменили в Нижнем Новгороде 24 июля

Фестиваль «Небо НН» отменили в Нижнем Новгороде 24 июля

Фестиваль «Небо НН» отменили в Нижнем Новгороде 24 июля (0+). Полеты на воздушных шарах решили не проводить в этот день по соображениям безопасности — по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и сильный ветер.

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