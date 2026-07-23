Фестиваль «Небо НН» отменили в Нижнем Новгороде 24 июля (0+). Полеты на воздушных шарах решили не проводить в этот день по соображениям безопасности — по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и сильный ветер.
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