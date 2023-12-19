Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу батайчанина Романа Рудакова

Молодой человек просил позаботиться о семье.Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова из Батайска, который оставил на кирпиче последнюю просьбу - позаботиться о матери, сестре и брате.