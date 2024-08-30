Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • человек Дубов
    Статею убрали, такой страницы нет пишут: это враньё здесь написано, либо спрятать захотели ужасное и раздражающее, ви...Дома полыхают, мн...
  • Yurij Losev
    Кыргыз о. уел, ишак небритый.Это они обязаны знать русский язык, хотя бы дошкольной программе."Русский друг дол...
  • Юрий Тумаков
    Царьград, не надоело распространять фейки. Единственный способ окончания военных действий - стереть с лица земли Англию.Соскин заявил об ...

VK создал крупнейшую в России библиотеку видеоконтента

VK создал крупнейшую в России библиотеку видеоконтента

Общий объем контента превышает 1,5 миллиарда гигабайт.VK объединила видеоконтент платформ VK Видео, Дзен и ОК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх