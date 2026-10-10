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Царьград

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Водитель Omoda получил срок за смертельное ДТП на Петровском

Водитель Omoda получил срок за смертельное ДТП на Петровском

Петроградский районный суд Петербурга приговорил водителя Omoda S5 к двум годам и трём месяцам колонии-поселения за то, что тот, находясь под действием нейролептика, утром 1 августа 2025 года сбил пешехода у дома № 24 по Петровскому проспекту, после чего пострадавший скончался от отёка головного мозга.

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