В челябинском селе после увольнения почтальона некому носить пенсию

Жительница Спасского сельского поселения в Верхнеуральском районе Челябинской области пожаловалась на то, что в населенном пункте некому носить пенсию и корреспонденцию, поскольку работавший на почте сотрудник уволился.
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