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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Assassin's Creed Shadows не будет точек интереса через каждые 50 метров Креативный дир...

В Assassin's Creed Shadows не будет точек интереса через каждые 50 метров Креативный дир...

В Assassin's Creed Shadows не будет точек интереса через каждые 50 метровКреативный директор Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон рассказал, что студия решила сделать открытый мир в предстоящей игре более компактным, с меньшим беспорядком, чем в предыдущих играх франшизы.

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