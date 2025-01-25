В Assassin's Creed Shadows не будет точек интереса через каждые 50 метров Креативный дир...

В Assassin's Creed Shadows не будет точек интереса через каждые 50 метровКреативный директор Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон рассказал, что студия решила сделать открытый мир в предстоящей игре более компактным, с меньшим беспорядком, чем в предыдущих играх франшизы.