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Пермский преподаватель попал под следствие из-за фейковых экзаменов для мигрантов

Пермский преподаватель попал под следствие из-за фейковых экзаменов для мигрантов

ПЕРМЬ, 12 октября, ФедералПресс. Свердловский районный суд Перми заключил под стражу мастера производственного обучения ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж».

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