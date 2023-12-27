В парламенте скоро могут появиться два новых депутата

Центральная избирательная комиссия сообщает, что приняла к сведению вакантность двух депутатских мандатов в Парламенте Республики Молдова, закрепленных за Партией действия и солидарности и Избирательным блоком коммунистов и социалистов.
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