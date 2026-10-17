Бытует мнение, что чёрный юмор сродни ногам: у кого-то они имеются, а у кого-то природа обделила. Если вы относитесь к категории людей, которые прыскают со смеху в ситуациях, где остальные предпочитают прикрыть лицо ладонью, — это материал для вас.
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