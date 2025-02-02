Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на один гол, забив 877-ю шайбу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал на один гол ближе к тому, чтобы стать первым в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.