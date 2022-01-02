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Мапуче в Чили собираются продолжить противостояние с полицией и армией

Мапуче в Чили собираются продолжить противостояние с полицией и армией

Сантьяго, 2 января. Группировка, объединяющая коренные народы Чили Координационный комитет Арауко Маллеко (CAM), выпустила коммюнике, в котором раскритиковала нового президента страны Габриэля Борича и призвала активистов продолжать сопротивление.

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