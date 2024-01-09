5 способов использовать старый стержень от ручки и другие хитрости быта из советских журналов. Советы в духе «зачем выкидывать, если можно переделать» молодёжь серьёзно считает особенностью общества, доросшего до понимания экологических проблем и борьбы с перепотреблением.