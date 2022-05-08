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Смехотерапия
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Новая порция прикольных демотиваторов, которые вызовут улыбку и зарядят хорошим настроением на весь день!
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Antanas
Улыбнуло.Понравилось.
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Ирина Данилова
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A
Antanas
Меня звали Ветер изо быстроты.Кудым бесом изо лихого телеосложения.Скороходом иза быстроты хождения.
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Смехотерапия
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Веселые картинки
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