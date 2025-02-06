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«Врачебная вахта» спасет здоровье жителей Забайкалья

«Врачебная вахта» спасет здоровье жителей Забайкалья

Создание медучреждений по принципу «медицинской вахты» может изменить ситуацию в краевом здравоохранении к лучшему, - об этом заявил депутат Заксобра, главврач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов.

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