«Врачебная вахта» спасет здоровье жителей Забайкалья

Создание медучреждений по принципу «медицинской вахты» может изменить ситуацию в краевом здравоохранении к лучшему, - об этом заявил депутат Заксобра, главврач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии