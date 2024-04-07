Прокуратура принесла извинения учёному Александру Цветкову за ложное обвинение

Ярославский биолог провёл в СИЗО 10 месяцев из-за преступлений, которые не совершал.Прокуратура Москвы официально извинилась перед ярославским учёным Александром Цветковым за то, что он по ошибке отсидел полгода в СИЗО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии