Daily Storm

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«Северсталь» прекратила экспорт в Европу из-за санкций против Мордашова

«Северсталь» прекратила экспорт в Европу из-за санкций против Мордашова

В компании теперь ищут варианты для переориентации поставок в страны Азии, Южной Америки и Ближнего Востока«Северсталь», основным акционером которой является Алексей Мордашов, полностью остановила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза.

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