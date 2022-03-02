«Северсталь» прекратила экспорт в Европу из-за санкций против Мордашова

В компании теперь ищут варианты для переориентации поставок в страны Азии, Южной Америки и Ближнего Востока«Северсталь», основным акционером которой является Алексей Мордашов, полностью остановила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза.
В компании теперь ищут варианты для переориентации поставок в страны Азии, Южной Америки и Ближнего Востока«Северсталь», основным акционером которой является Алексей Мордашов, полностью остановила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза.
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