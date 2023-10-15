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Закон и Порядок

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Русские чипы, утренние соцсети и русифицированный Паскаль

Русские чипы, утренние соцсети и русифицированный Паскаль

1. Многие удивились на днях, узнав, что Россия только собирается производить оборудование для производства чипов на 350 нанометров, в то время как на Западе уже делают чипы на два порядка миниатюрнее, и даже собираются поднырнуть под границу в 1 нанометр, погрузившись в пикометровую область (ссылка).

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