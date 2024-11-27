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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу газовых котлов в Нижегородской области

В начале ноября в дежурную часть Отдела МВД России «Лукояновский» поступило сообщение от представителя администрации Лукояновского муниципального округа о том, что в строящемся многоквартирном доме в Юго-Западном микрорайоне города Лукоянова неизвестные путем свободного доступа сняли котлы.

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