Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу газовых котлов в Нижегородской области

В начале ноября в дежурную часть Отдела МВД России «Лукояновский» поступило сообщение от представителя администрации Лукояновского муниципального округа о том, что в строящемся многоквартирном доме в Юго-Западном микрорайоне города Лукоянова неизвестные путем свободного доступа сняли котлы.