В Херсонской области проведены очередные мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия для воспитанников Чулаковского детского сада и учеников Чулаковской школы Голопристанского округа, а также учеников Сивашской школы Новотроицкого округа в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения.
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