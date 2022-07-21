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Светлов о календаре «Амура» и «Адмирала»: «Пауза в три дня после затяжных гостевых серий – отличное подспорье к домашним матчам»

Сергей Светлов высказался о календаре нового сезона КХЛ. «Мои пока последние клубы – «Амур» и «Адмирал», они сильно зависят от календаря, поэтому в первую очередь бросилось в глаза то, что КХЛ обеспечила Дальнему Востоку качественное расписание.

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