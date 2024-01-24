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  • Misha Glusch
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Пресс-конференция «Итоги градостроительного развития ТиНАО в 2023 году»

Пресс-конференция «Итоги градостроительного развития ТиНАО в 2023 году»

фото: РИА Новости Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-конференции «Итоги градостроительного развития ТиНАО в 2023 году» В среду, 17 января 2024 года, прошла пресс-конференция руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина на тему: «Итоги градостроительного развития ТиНАО в 2023 году».

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