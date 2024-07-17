Желтые и красные карточки за неотсортированный мусор предъявят в Германии

Отшумели баталии на Евро-2024, но в одной части страны — организатора чемпионата — Германии, похоже решили сохранить футбольную практику предупреждения спортсменов за плохое поведение желтыми и красными карточками, рассказывает 17 июля портал The Mayor.
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