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Срочные новости за ночь и к утру 28 августа: Западные оценки будущего России и ситуация с бензином в РФ

В ночь на 28 августа Севастополь подвергся атаке беспилотников, в результате которой пострадали жилые дома, детский сад и автомобили.

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