Омский «Авангард» разгромил «Металлург» со счетом 8:1

Команда повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Хоккейный клуб «Авангард» в гостях вечером одержал разгромную победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 8:1 в стартовом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.