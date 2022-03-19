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Омский «Авангард» разгромил «Металлург» со счетом 8:1

Омский «Авангард» разгромил «Металлург» со счетом 8:1

Команда повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Хоккейный клуб «Авангард» в гостях вечером одержал разгромную победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 8:1 в стартовом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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