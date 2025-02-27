Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Выселили из дома престарелых? Наверное, никто не платил за её пребывание. Америка, ети его мать. Демократия.Чемодан с останка...
  • Лидия Санникова
    Может быть, хватит мигрантам пятки лизать: тогда и общество сплоченным будет.Путин призвал пре...
  • Лидия Санникова
    Хватит играть в "братьев и сестер". Халявщики, пиявки. Депортация и закрытие границ.В МИД отреагирова...

Сериал «Атом». Почему стоит увидеть эпическую шпионскую драму о создании ядерной бомбы в СССР?

Сериал «Атом». Почему стоит увидеть эпическую шпионскую драму о создании ядерной бомбы в СССР?

На платформе «Смотрим» с 27 февраля начинает выходить снятый при поддержке Института развития интернета сериал «Атом» — один из самых амбициозных телепроектов года, который превращает в драматичный и увлекательный сюжет историю создания советской ядерной бомбы, пришедшуюся на тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх