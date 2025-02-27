Сериал «Атом». Почему стоит увидеть эпическую шпионскую драму о создании ядерной бомбы в СССР?

На платформе «Смотрим» с 27 февраля начинает выходить снятый при поддержке Института развития интернета сериал «Атом» — один из самых амбициозных телепроектов года, который превращает в драматичный и увлекательный сюжет историю создания советской ядерной бомбы, пришедшуюся на тяжелые годы Великой Отечественной войны.