Новым президентом Эстонии избрали Юлле Мадизе

Депутаты эстонского парламента Рийгикогу в ходе тайного голосования избрали канцлера права Юлле Мадизе новым президентом Эстонии.
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