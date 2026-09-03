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Лидии Мониаве назначили запрет определенных действий

Лидии Мониаве назначили запрет определенных действий

Симоновский суд Москвы избрал меру пресечения основательнице детского хосписа "Дом с маяком" Лидии МониавеСимоновский суд Москвы назначил основательнице детского хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониаве в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

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