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ВСУ атаковали крупнейший храм в Энергодаре

ВСУ атаковали крупнейший храм в Энергодаре

ВСУ атаковали Богоявленский храм в Энергодаре дроном с оптическим наведением. Об этом сообщил глава города Максим Пухов .

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