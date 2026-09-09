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Жезус впервые забил за «Барселону» – во втором матче

Габриэл Жезус отметился дебютным голом в составе «Барселоны». Нападающий, приобретенный летом у «Арсенала», вышел на замену на 83-й минуте матча с « Фейеноордом » в Лиге чемпионов, а уже на 85-й головой отправил мяч в сетку после навеса Ламина Ямаля – 5:1.

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