Жезус впервые забил за «Барселону» – во втором матче

Габриэл Жезус отметился дебютным голом в составе «Барселоны». Нападающий, приобретенный летом у «Арсенала», вышел на замену на 83-й минуте матча с « Фейеноордом » в Лиге чемпионов, а уже на 85-й головой отправил мяч в сетку после навеса Ламина Ямаля – 5:1.