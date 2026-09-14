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Царьград

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Прокуратура Воронежа возбудила дело по факту столкновения с самокатами

Прокуратура Воронежа возбудила дело по факту столкновения с самокатами

В Воронеже возбуждено уголовное дело после ДТП на Ленинском проспекте: столкновение автомобиля Volkswagen Passat CC с электросамокатами, которыми управляли подростки 15 и 17 лет, привело к причинению тяжкого вреда здоровью одному из них.

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