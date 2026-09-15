Обвиняемые в поджоге семьи в Татарстане предстанут перед судом

В Татарстане спустя десять лет раскрыли два покушения на многодетную семью предпринимателя. Организатором поджогов оказался племянник, стремившийся завладеть доходами родственника.
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