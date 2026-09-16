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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Джеймс о переходе в «Анадолу Эфес»: «Мне понравились планы клуба и моя роль в команде»

Лучший снайпер в истории Евролиги Майк Джеймс совершил один из самых заметных переходов межсезонья, присоединившись к « Анадолу Эфес » после пяти сезонов в «Монако».

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