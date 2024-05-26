Социальные сети – причина увеличения количества кошмаров Максим МорозовЧем активнее человек участвует в жизни социальных сетей, тем выше риск того, что его будут тревожить сны, связанные с этой активностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии