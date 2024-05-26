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Социальные сети – причина увеличения количества кошмаров

Социальные сети – причина увеличения количества кошмаров

Социальные сети – причина увеличения количества кошмаров Максим МорозовЧем активнее человек участвует в жизни социальных сетей, тем выше риск того, что его будут тревожить сны, связанные с этой активностью.

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